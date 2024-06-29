Игрок сборной Австрии Вайман: «МЮ» сейчас находится в худшей ситуации, чем Рангник

Атакующий полузащитник сборной Австрии Андреас Вайман высказался о периоде работы главного тренера австрийской национальной команды Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» (2021-2022).

«В Манчестере у нашего тренера всё получилось не очень хорошо. Но я думаю, что сейчас «Манчестер Юнайтед» находится в худшей ситуации, чем наш тренер. Эта та причина, по которой даже в Англии люди начинают ценить его всё больше и больше.

Их [СМИ в Англии] по-настоящему волнует только результат сборной Англии. Они не очень довольны тем, как играет сборная Англии. Так что они рады, что могут встретиться с нами только в полуфинале, если хорошо выступят», — приводит слова Ваймана Metro.

Напомним, под руководством Рангника «Манчестер Юнайтед» провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых 11 раз победил, девять раз сыграл вничью и девять раз потерпел поражение.

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