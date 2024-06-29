Нагельсману не понравился вопрос о том, кто сыграет в атаке Германии в матче с Данией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, определился ли он, кто из нападающих бундестим — Кай Хаверц или Никлас Фюллькруг — выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Евро-2024 с Данией, который состоится сегодня, 29 июня.

«Я не следил за обсуждением и ничего не читал. Сейчас я ничего раскрывать не буду. У меня и моего тренерского штаба достаточно опыта, чтобы принять правильное решение без каких-либо обсуждений», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч Германия — Дания пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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