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«Лучшие партнёры». Неймар прокомментировал своё фото с Месси и Суаресом времён «Барселоны»

«Лучшие партнёры». Неймар прокомментировал своё фото с Месси и Суаресом времён «Барселоны»
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Бывший нападающий «Барселоны» Неймар отреагировал на публикацию официального аккаунта сине-гранатовых в социальных сетях, на которой представлена его фотография вместе с другими бывшими игроками каталонского клуба Лионелем Месси и Луисом Суаресом в период их выступления за испанский гранд.

«Лучшие ПАРТНЁРЫ», — написал Неймар.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Неймар, Месси и Суарес вместе выступали за «Барселону» с 2014 по 2017 год. За этот период эта тройка забила 364 гола во всех соревнованиях. Наилучшей результативностью отметился Месси, забивший 153 гола и отдавший 66 ассистов. На втором месте расположился Суарес (121 гол и 59 ассистов). Неймар забил 90 голов и сделал 48 результативных передач.

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