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Антонио Конте оценил работу Спаллетти на посту тренера сборной Италии

Антонио Конте оценил работу Спаллетти на посту тренера сборной Италии
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Бывший главный тренер сборной Италии Антонио Конте поделился мнением о работе Лучано Спаллетти, возглавляющего итальянскую национальную команду на текущий момент.

«Эта сборная Италии пытается сохранять свой имидж. Имидж качественной, позитивной команды, которая хочет играть [в футбол]. Подобные турниры [как Евро-2024] настолько короткие, что необходимо уметь находить индивидуальный подход к совершенно разным ситуациям. Такие специалисты, как Спаллетти, проделывают большую работу», — приводит слова Конте сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, под руководством Спаллетти сборная Италии заняла второе место в квартете В по итогам группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала турнира, где встретится со Швейцарией. Игра состоится сегодня, 29 июня.

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