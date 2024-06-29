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Артуро Видаль: Винисиус не заслуживает «Золотой мяч», а Кроос многому научился у меня

Артуро Видаль: Винисиус не заслуживает «Золотой мяч», а Кроос многому научился у меня
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Артуро Видаль, ныне выступающий за чилийский «Коло-Коло», поделился мнением о крайнем нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре, а также об экс-хавбеке «сливочных» Тони Кроосе.

«Возможно, Винисиус Жуниор входит в десятку лучших игроков мира, но он не заслуживает «Золотой мяч». Тони Кроос выступал со мной в составе леверкузенского «Байера». Он многому научился у меня, так как я часто бил его по ногам (смеётся). Я показывал, как работает футбол. Он был мудр, но ему не хватало физики», — сказал Видаль на подкасте у блогера Даву Ксенейза.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Видаль и Кроос вместе выступали в составе леверкузенского клуба с 2009 по 2010 год, пока Кроос не стал игроком мюнхенской «Баварии».

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