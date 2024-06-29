«Акрон» объявил об уходе игрока, отдавшего голевой пас в стыковом матче с «Уралом»

Официальный телеграм-канал вышедшего в РПЛ тольяттинского «Акрона» сообщил об уходе из команды 18-летнего вингера Руслана Барта.

Футболист является воспитанником «Акрон-Академии Коноплёва», входящей в клубную структуру волжан. Как сообщает пресс-служба «Акрона», Барт продолжит карьеру в одной из команд Первой лиги.

В прошедшем сезоне-2023/2024 на счету игрока девять матчей за взрослый состав тольяттинцев во всех турнирах с одним голом и одним результативным пасом, а также 13 игр за вторую команду в дивизионе Б Второй лиги (1+1) и две игры за молодёжный состав (0+1).

Руслан Барт принял участие в обоих стыковых матчах «Акрона» за выход в РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (2:0, 1:2), дважды выйдя на замену с суммарным игровым временем 63 минуты, и отметился голевой передачей в первом из них.