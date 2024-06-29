«Ляля залетела». Круговой показал свой гол со штрафного на тренировке ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой опубликовал в своём телеграм-канале гол со штрафного на тренировке красно-синих.

«Ляля залетела», — подписал публикацию Круговой.

Напомним, в январе этого года 26-летний Данил Круговой подписал контракт с московским ЦСКА, после чего был переведён из главной команды «Зенита» в «Зенит-2». В дубле сине-бело-голубых он успел провести девять матчей, в которых сумел забить один гол и оформить две голевые передачи. Круговой является воспитанником санкт-петербургского клуба. В прошедшем сезоне РПЛ крайний защитник провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

18 июня футболист прибыл в расположение ЦСКА, который проводит летнюю подготовку к следующему сезону РПЛ.