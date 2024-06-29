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Буффон рассказал, кого считает главным открытием Евро-2024

Буффон рассказал, кого считает главным открытием Евро-2024
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Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает главным открытием чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Меня определённо удивили парни, играющие на флангах у Испании (Ламин Ямаль и Нико Уильямс). Я, конечно, знал о них, но прежде не видел вживую. В них явно есть нечто особенное. Судя по тому, что я видел по телевизору, на турнире в Германии есть таланты, которые дают надежду на будущее. У Португалии сильная команда, а у Франции — очень опытный тренер и отличные исполнители», — приводит слова Буффона пресс-служба УЕФА.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места прошли в 1/8 финала.

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