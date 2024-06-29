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Аршавин назвал главное разочарование Евро-2024

Аршавин назвал главное разочарование Евро-2024
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Бывший футболист национальной команды России Андрей Аршавин рассказал, какую сборную он считает разочарованием чемпионата Европы — 2024.

«Я выбрал сербов: есть хорошие игроки, но команда приехала как разобранная. Тренер так и не нашёл оптимальные сочетания, особенно в атаке», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Во вторник, 25 июня, сборная Сербии провела заключительный матч группового этапа Евро-2024, сыграв с Данией. Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 0:0. Таким образом, Сербия заняла последнее место в группе C.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

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