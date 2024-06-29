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Колумбия — Коста-Рика: результат матча 29 июня 2024, счёт 3:0, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Гол Кордобы помог сборной Колумбии крупно обыграть Коста-Рику на Кубке Америки — 2024
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В ночь с 28 на 29 июня мск на поле «Стейт Фарм Стэдиума» в Глендейле (США) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики. Победу со счётом 3:0 одержали колумбийцы.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Диас – 31'     2:0 Санчес – 59'     3:0 Кордоба – 62'    

На 31-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Колумбии Луис Диас, реализовавший пенальти. На 59-й минуте центральный защитник Давинсон Санчес удвоил преимущество колумбийцев. На 62-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба довёл счёт до крупного.

Помимо забитого мяча, вышедший в стартового составе сборной Колумбии Кордоба отметился в протоколе жёлтой карточкой за неспортивное поведение на 64-й минуте и был заменён на 77-й минуте. Ещё один колумбийский футболист «Краснодара» — опорный полузащитник Кевин Кастаньо — вышел на замену на 71-й минуте игры.

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде вышел в стартовом составе сборной Коста-Рики, получил жёлтую карточку на 17-й минуте и был заменён в перерыве матча.

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