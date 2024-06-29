Сборная Колумбии досрочно вышла в четвертьфинал Копа Америка — 2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на поле «Стейт Фарм Стэдиума» в Глендейле (США) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики. Крупную победу со счётом 3:0 одержали колумбийцы, забитыми мячами в их составе отметились Луис Диас с пенальти, Давинсон Санчес и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Эта победа позволила сборной Колумбии досрочно оформить выход из группы ещё до завершения 2-го тура группового этапа. Команда возглавляет турнирную таблицу группы D с шестью очками, второе и третье места занимают набравшие по одному очку сборные Бразилии и Коста-Рики, замыкает квартет потерпевший поражение в стартовом матче Парагвай.

При этом национальным командам Бразилии и Парагвая осталось провести по два матча, но во 2-м туре им предстоит сыграть между собой — это означает, что догнать колумбийцев по очкам сможет только одна из этих сборных. Таким образом, Колумбия уже не опустится ниже второго места в группе, дающего право сыграть в 1/4 финала Копа Америка.