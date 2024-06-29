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Форвард «Спартака» и сборной Коста-Рики Угальде пропустит 3-й тур Кубка Америки — 2024

Форвард «Спартака» и сборной Коста-Рики Угальде пропустит 3-й тур Кубка Америки — 2024
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В ночь с 28 на 29 июня мск на поле «Стейт Фарм Стэдиума» в Глендейле (США) завершился матч 2-го тура Копа Америка — 2024 между сборными Колумбии и Коста-Рики. Крупную победу со счётом 3:0 одержали колумбийцы, забитыми мячами в их составе отметились Луис Диас с пенальти, Давинсон Санчес и нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Диас – 31'     2:0 Санчес – 59'     3:0 Кордоба – 62'    

В стартовом составе сборной Коста-Рики матч начал нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде. На 17-й минуте игры форвард получил жёлтую карточку за грубую игру. В перерыве матча футболист был заменён при счёте 0:1 не в пользу своей команды.

Эта жёлтая карточка стала для Манфреда второй на турнире — ранее он получил предупреждение в матче стартового тура со сборной Бразилии (0:0). Решающую для сборной Коста-Рики игру 3-го тура с национальной командой Парагвая Угальде пропустит из-за дисквалификации.

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