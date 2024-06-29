Канарейкин: сделайте в РПЛ лимит пополам! КХЛ интереснее, нет гегемонии

Российский хоккейный тренер Фёдор Канарейкин высказался о текущем лимите на легионеров в РПЛ и сравнил Российскую Премьер-Лигу с Континентальной хоккейной лигой.

«В «Зените» играют девять иностранцев в основном составе. В КХЛ существует лимит. Пусть сейчас подняли с трёх легионеров до пяти, но это не так много на команду.

А в РПЛ одни играют россиянами, другие — бразильцами. Поэтому КХЛ интереснее, больше команд конкурентоспособных, и нет гегемонии. Я часто ходил на матчи в Черкизово. Мне нравилось, что «Локомотив» делал ставку на своих ребят. Глушенков очень прибавил, и его сразу купил «Зенит». Видно было, что команда пошла, и этот переход напрягает.

«Локомотив» очень добавил в концовке, игра была хорошая. Хочется больше таких ребят, не так часто удаётся взрастить подобных футболистов. Похожая история в «Крыльях» — мне импонирует команда и работа тренера. Я не против легионеров, но сделайте в РПЛ лимит пополам, как в КХЛ — пять иностранцев», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

В шести последних сезонах РПЛ чемпионом неизменно становился «Зенит» из Санкт-Петербурга. С сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023 сине-бело-голубые выигрывали национальное чемпионство досрочно. В прошедшем сезоне-2023/2024 в последнем туре на титул претендовали три команды — московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар», в итоге чемпионами России вновь стали петербуржцы.

В Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, при котором допускается наличие не более 13 игроков-иностранцев в заявке клуба и не более восьми из них одновременно на поле.