Сборная Бразилии не реализовала пенальти в ворота Парагвая на Копа Америка — 2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

На 31-й минуте игры полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета не реализовал пенальти — его удар с 11 метров пришёлся мимо ворот.