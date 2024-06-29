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Парагвай — Бразилия. Прямая трансляция
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Сборная Бразилии не реализовала пенальти в ворота Парагвая на Копа Америка — 2024

Сборная Бразилии не реализовала пенальти в ворота Парагвая на Копа Америка — 2024
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В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35'     0:2 Савио – 43'     0:3 Винисиус Жуниор – 45+5'     1:3 Альдерете – 48'     1:4 Пакета – 65'    
Удаления: Кубас – 81' / нет

На 31-й минуте игры полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета не реализовал пенальти — его удар с 11 метров пришёлся мимо ворот.

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