Бразилия открыла счёт в матче с Парагваем на Кубке Америки — 2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

На 35-й минуте сборная Бразилии открыла счёт — отличился нападающий Винисиус Жуниор с передачи полузащитника Лукаса Пакета.

За четыре минуты до этого Лукас Пакета не реализовал назначенный в пользу пентакампеонов пенальти, не попав в створ.