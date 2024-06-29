Бразилия открыла счёт в матче с Парагваем на Кубке Америки — 2024
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В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35' 0:2 Савио – 43' 0:3 Винисиус Жуниор – 45+5' 1:3 Альдерете – 48' 1:4 Пакета – 65'
Удаления: Кубас – 81' / нет
На 35-й минуте сборная Бразилии открыла счёт — отличился нападающий Винисиус Жуниор с передачи полузащитника Лукаса Пакета.
За четыре минуты до этого Лукас Пакета не реализовал назначенный в пользу пентакампеонов пенальти, не попав в створ.
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