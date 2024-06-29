Радимов дал оценку работе Карпина в сборной России

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал продление контракта Валерия Карпина в сборной России.

«Всё логично, другого варианта нет. Что тут думать, команда выглядит нормально в играх, которые проводит. Вызываются новые молодые футболисты. От добра добра искать… Другое дело для Карпина с его переездами, тяжело же ездить. Ну, раз согласился, наверное, да. Мне понравилось, что он выдержал все эти удары. Хотя было тяжело, и он даже где‑то огрызался. После киргизов, таджиков. Но он гнул свою линию, отказался от футболистов старше 30 лет. Не знаю, было это подтянуто под Дзюбу или нет, но гнул свою линию и в этом. В итоге собрал тот коллектив, который решает проблемы. Даже новички, которые попадают в команду, знают, что делать на поле. Сборная выглядит довольно мобильно», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Валерий Карпин продолжит работу на своём посту до 2028 года.