Бразилия удвоила перевес над Парагваем в матче Копа Америка — 2024

В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

На 43-й минуте нападающий Савио удвоил счёт точным ударом с подбора. Ранее, на 35-й минуте, первый гол сборной Бразилии забил форвард Винисиус Жуниор с передачи хавбека Лукаса Пакета. За четыре минуты до этого Пакета не реализовал пенальти.