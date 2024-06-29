Бразилия к перерыву крупно выигрывает у Парагвая с дублем Винисиуса на Кубке Америки

В ночь с 28 на 29 июня мск на поле стадиона «Эллиджиант» в американском Лас-Вегасе проходит матч Кубка Америки — 2024 между сборными Парагвая и Бразилии.

На 45+5-й минуте нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор оформил дубль, установив крупный счёт 3:0 в пользу Бразилии. Свой первый гол в матче форвард забил на 35-й минуте, открыв счёт с паса полузащитника Лукаса Пакета. За четыре минуты до этого Пакета не реализовал пенальти.

Второй гол пентакампеонов на 43-й минуте забил нападающий Савио.