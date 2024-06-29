Бразилия увеличивает преимущество голом с пенальти в матче с Парагваем на Кубке Америки
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Сейчас проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024 между Бразилией и Парагваем. Счёт к 65 минуте 4:1 в пользу бразильцев.
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
2-й тайм
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35' 0:2 Савио – 43' 0:3 Винисиус Жуниор – 45+5' 1:3 Альдерете – 48' 1:4 Пакета – 65'
Удаления: Кубас – 81' / нет
На 65 минуте голом с пенальти отметился полузащитник Лукас Пакета.
Сборным Бразилии и Парагвая выступают в группе D с Колумбией и Коста-Рикой.
В 1-м туре бразильцы сыграли вничью с костариканцами (0:0), а парагвайцы проиграли колумбийцам (1:2).
Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.
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