Бразилия увеличивает преимущество голом с пенальти в матче с Парагваем на Кубке Америки

Сейчас проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024 между Бразилией и Парагваем. Счёт к 65 минуте 4:1 в пользу бразильцев.

На 65 минуте голом с пенальти отметился полузащитник Лукас Пакета.

Сборным Бразилии и Парагвая выступают в группе D с Колумбией и Коста-Рикой.

В 1-м туре бразильцы сыграли вничью с костариканцами (0:0), а парагвайцы проиграли колумбийцам (1:2).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.