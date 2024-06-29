Мбаппе испытывает неудобства при игре в маске на Евро-2024

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало список неудобств, которые испытывает форвард сборной Франции и «Реала» Килиан Мбаппе при ношении маски на Евро-2024.

Утверждается, что после перелома носа прошло ещё мало времени для полного исчезновения отёка и привыкания Мбаппе к защите. Вдобавок маска не такая тонкая, как та, которую, например, использует нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Она имеет толщину 4-5 мм, так как в неё добавлена пена, дабы уменьшить эффект от возможных ударов, но при этом она серьёзно ограничивает периферийное зрение футболиста.

Сообщается, что во время двух первых тренировок Мбаппе искал наилучший способ расположения маски на своём лице. Кроме того, игроку придётся снимать маску по ходу игр, потому что на внутренней поверхности скапливается влага и создает дискомфорт.

Напомним, в стартовом туре Евро-2024 в матче с Австрией (1:0) Мбаппе получил перелом носа.

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа