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СЕО Парагвай — Бразилия: результат матча 29 июня 2024, 4:1, Копа-2024 (Кубок Америки по футболу)

Бразилия одержала победу над Парагваем в матче Кубка Америки – 2024, у Винисиуса дубль
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Сегодня, 29 июня, сборная Бразилии крупно обыграла сборную Парагвая в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Эллиджиант» завершилась со счётом 4:1.

Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35'     0:2 Савио – 43'     0:3 Винисиус Жуниор – 45+5'     1:3 Альдерете – 48'     1:4 Пакета – 65'    
Удаления: Кубас – 81' / нет

В составе Бразилии забитыми мячами отметились Савио и Лукас Пакета, а также дубль на счету Винисиуса Жуниора.

Единственный гол за Парагвай забил защитник Омар Альдерете.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с 4 очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.

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