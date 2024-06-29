Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 29 июня

Сегодня, 29 июня, состоялся девятый игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе D между Колумбией и Коста-Рикой, а также между Бразилией и Парагваем.

Результаты Кубка Америки 29 июня:

Колумбия – Коста-Рика — 3:0;

Бразилия — Парагвай — 4:1.

Таким образом, после 2-го тура Колумбия лидирует в группе с шестью очками. Второе место занимают Бразилия (4 очка), на третьем расположилась Коста-Рика (1 очко) и замыкает квартет Парагвай (0 очков).

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.