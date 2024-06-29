Копа-2024 (Кубок Америки по футболу) — результаты, календарь, таблица, 29 июня
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Сегодня, 29 июня, состоялся девятый игровой день Кубка Америки, который проходит в США. В рамках турнира было сыграно два матча в группе D между Колумбией и Коста-Рикой, а также между Бразилией и Парагваем.
Результаты Кубка Америки 29 июня:
- Колумбия – Коста-Рика — 3:0;
- Бразилия — Парагвай — 4:1.
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 01:00 МСК
Колумбия
Окончен
3 : 0
Коста-Рика
1:0 Диас – 31' 2:0 Санчес – 59' 3:0 Кордоба – 62'
Кубок Америки — 2024 . Группа D. 2-й тур
29 июня 2024, суббота. 04:00 МСК
Парагвай
Окончен
1 : 4
Бразилия
0:1 Винисиус Жуниор – 35' 0:2 Савио – 43' 0:3 Винисиус Жуниор – 45+5' 1:3 Альдерете – 48' 1:4 Пакета – 65'
Удаления: Кубас – 81' / нет
Таким образом, после 2-го тура Колумбия лидирует в группе с шестью очками. Второе место занимают Бразилия (4 очка), на третьем расположилась Коста-Рика (1 очко) и замыкает квартет Парагвай (0 очков).
Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.
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