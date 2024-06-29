Стали известны подробности по будущему Кепы в «Реале»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, проведший прошлый сезон на правах аренды в «Реале», может остаться в мадридском клубе на постоянной основе, информирует Marca.

Как сообщает источник, в последние недели имя Кепы обсуждалось руководством «Реала». Сам вратарь хотел бы остаться в Мадриде, но на данном этапе клуб не послал никаких сигналов по активации опции его выкупа.

В то же время, руководство не скрывает, что опция выкупа испанского голкипера может быть активирована, если другой вратарь Андрей Лунин сообщит, что хочет продолжить карьеру в другом месте.

Главный тренер Карло Анчелотти попросил тренера вратарей Франа Гонсалеса, чтобы тот составил список потенциально новых вратарей для команды. Руководство настаивает на вратарях из «Реала» U-19.

В прошедшем сезоне Кепа пропустил 18 голов в 20 матчах, 8 раз сыграл «на ноль».

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