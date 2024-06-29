Лунин — худший футболист группового этапа Евро-2024 по версии WhoScored

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Портал Whoscored опубликовал рейтинг худших футболистов, сыгравших хотя бы один матч на Евро-2024. Первое место в нём занял голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Рейтинг игроков с самыми низкими оценками от Whoscored на Евро-2024:

1. Андрей Лунин (Украина) – 3,8.

2. Райан Портеус (Шотландия) – 4,49.

3. Сандро Алтунашвили (Грузия) – 5,06.

4. Ефим Конопля (Украина) – 5,32.

5. Алтай Байындыр (Турция) – 5,42.

6. Антониу Силва (Португалия) – 5,49.

7. Томаш Хоры (Чехия) – 5,57.

8. Робин Гранач (Чехия) – 5,62.

9. Антонин Барак (Чехия) – 5,63.

10. Виктор Цыганков (Украина) – 5,67.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы — 2024 Лунин принял участие в одном матче. 25-летний голкипер сыграл во встрече 1-го тура с Румынией. В том противостоянии Лунин пропустил три гола. В следующих двух матчах группового этапа данного турнира Лунин оставался на скамейке запасных.

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