Тяпушкин: в «Спартаке» 1990-х не было легионеров, а в «Зените» сейчас бразильцы правят бал

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Тяпушкин сравнил успехи красно-белых в 90-е и нынешнего «Зенита» в чемпионате России.

— А гегемонию «Спартака» 1990-х корректно сравнивать с нынешним господством «Зенита»?

— Тогда «Спартак» выглядел конкретным лидером нашего футбола. Ключевые позиции в команде занимали российские игроки. При мне легионеров из дальнего зарубежья вообще не было — практически вся сборная России, авангард национального футбола. А в «Зените» сегодня, ни для кого не секрет, бразильцы правят бал — ведут игру и занимают все ключевые позиции. В этом разница», — сказала Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Зенит» становится чемпионом России последние шесть лет (с 2018 по 2024).

Полностью интервью с Дмитрием Тяпушкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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