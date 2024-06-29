Портал 90 минут опубликовал топ-10 лучших игроков группового этапа Евро-2024
Групповой этап чемпионата Европы завершился, а уже сегодня, 29 июня, начнётся стадия 1/8 финала.
По этому поводу популярный портал 90 минут составил свой рейтинг лучших футболистов первой части Евро-2024.
Топ-10 игроков группового этапа Евро-2024:
- Джамал Мусиала – Германия (Бавария).
- Марсель Забитцер – Австрия (Боруссия Дортмунд).
- Фабиан Руис – Испания (ПСЖ).
- Нико Уильямс – Испания (Атлетик).
- Георгий Мамардашвили – Грузия (Валенсия).
- Илкай Гюндоган – Германия (Барселона).
- Жорж Микаутадзе – Грузия (Метц/Аякс).
- Джанлуиджи Доннарумма – Италия (ПСЖ).
- Арда Гюлер – Турция (Реал Мадрид).
- Коди Гакпо – Нидерланды (Ливерпуль).
Сегодня, 29 июня, в 1/8 финала сыграют Швейцария с Италией и Германия с Данией.
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