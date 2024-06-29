Портал 90 минут опубликовал топ-10 лучших игроков группового этапа Евро-2024

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Групповой этап чемпионата Европы завершился, а уже сегодня, 29 июня, начнётся стадия 1/8 финала.

По этому поводу популярный портал 90 минут составил свой рейтинг лучших футболистов первой части Евро-2024.

Топ-10 игроков группового этапа Евро-2024:

Джамал Мусиала – Германия (Бавария). Марсель Забитцер – Австрия (Боруссия Дортмунд). Фабиан Руис – Испания (ПСЖ). Нико Уильямс – Испания (Атлетик). Георгий Мамардашвили – Грузия (Валенсия). Илкай Гюндоган – Германия (Барселона). Жорж Микаутадзе – Грузия (Метц/Аякс). Джанлуиджи Доннарумма – Италия (ПСЖ). Арда Гюлер – Турция (Реал Мадрид). Коди Гакпо – Нидерланды (Ливерпуль).

Сегодня, 29 июня, в 1/8 финала сыграют Швейцария с Италией и Германия с Данией.

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