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Портал 90 минут опубликовал топ-10 лучших игроков группового этапа Евро-2024

Портал 90 минут опубликовал топ-10 лучших игроков группового этапа Евро-2024
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Групповой этап чемпионата Европы завершился, а уже сегодня, 29 июня, начнётся стадия 1/8 финала.

По этому поводу популярный портал 90 минут составил свой рейтинг лучших футболистов первой части Евро-2024.

Топ-10 игроков группового этапа Евро-2024:

  1. Джамал Мусиала – Германия (Бавария).
  2. Марсель Забитцер – Австрия (Боруссия Дортмунд).
  3. Фабиан Руис – Испания (ПСЖ).
  4. Нико Уильямс – Испания (Атлетик).
  5. Георгий Мамардашвили – Грузия (Валенсия).
  6. Илкай Гюндоган – Германия (Барселона).
  7. Жорж Микаутадзе – Грузия (Метц/Аякс).
  8. Джанлуиджи Доннарумма – Италия (ПСЖ).
  9. Арда Гюлер – Турция (Реал Мадрид).
  10. Коди Гакпо – Нидерланды (Ливерпуль).

Сегодня, 29 июня, в 1/8 финала сыграют Швейцария с Италией и Германия с Данией.

Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024

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