Разгромная победа Бразилии на Копе, итоги первого раунда драфта НХЛ. Главное к утру
Сборная Бразилии разгромила сборную Парагвая (4:1) во 2-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024, стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024, сборная Колумбии досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Бразилия одержала победу над Парагваем в матче Кубка Америки – 2024, у Винисиуса дубль.
- Стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024.
- Сборная Колумбии досрочно вышла в четвертьфинал Копа Америка — 2024.
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