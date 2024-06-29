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Разгромная победа Бразилии на Копе, итоги первого раунда драфта НХЛ. Главное к утру

Сборная Бразилии разгромила сборную Парагвая (4:1) во 2-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024, стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024, сборная Колумбии досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».