ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

29 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты драфта НХЛ, результаты Копы-2024 (Кубка Америки — 2024)

Разгромная победа Бразилии на Копе, итоги первого раунда драфта НХЛ. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Бразилии разгромила сборную Парагвая (4:1) во 2-м туре группового этапа Кубка Америки – 2024, стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024, сборная Колумбии досрочно вышла в плей-офф Кубка Америки – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Бразилия одержала победу над Парагваем в матче Кубка Америки – 2024, у Винисиуса дубль.
  2. Стали известны итоги первого раунда драфта НХЛ — 2024.
  3. Сборная Колумбии досрочно вышла в четвертьфинал Копа Америка — 2024.
  4. Андрей Лунин может стать одноклубником Матвея Сафонова в «ПСЖ».
  5. «Россию стирают со спортивной карты мира». Губерниев обрушился с критикой на МОК.
  6. Магомед Умалатов с помощью болевого приёма победил Бреннана Уорда на PFL 6 в США.
  7. Российские дзюдоисты отказались от предоставленной МОК возможности выступить на Олимпиаде.
  8. Четырёх российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта НХЛ — 2024.
  9. Левшунов установил рекорд драфта НХЛ среди белорусских игроков.
  10. Мбаппе испытывает неудобства при игре в маске на Евро-2024.
  11. «Челси» вновь связался с «Ньюкаслом» насчёт Исака, «сороки» хотят получить более £ 100 млн.
  12. Шамиль Мусаев нокаутировал Мурада Рамазанова на PFL 6 в США.
Ваше расписание на сегодня
Топ-события субботы: старт плей-офф на Евро-2024, Касаткина сразится за титул, Ф-1 и ММA
Топ-события субботы: старт плей-офф на Евро-2024, Касаткина сразится за титул, Ф-1 и ММA
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android