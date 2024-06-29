«Люди только ищут повод, чтоб засрать». Мудрик обрушился с критикой на журналистов за фейк

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал информацию одного из порталов о том, что он получил травму в тренажёрном зале перед матчем Евро-2024 против Бельгии (0:0).

«Чемпион по бреду. Те, кто верит во всякий бред от таких чемпионов – такие же. Очень жаль, что у нас люди только и ищут повод, чтобы засрать. Уместнее узнать сначала правду от первых уст, а затем засирать. Травма была получена на 80-й минуте против Словакии.

Здесь даже не о критике речь, а о том, что какой-то даун вкинет вброс, и ему сразу верят, и так ни один раз уже. Друзья, верьте только фактам, а не бреду, который распространяют для сбора просмотров», – написал Мудрик в соцсетях.

Украина набрала 4 очка и не вышла из группы Евро-2024, став последней в квартете Е. Михаил из-за травмы пропустил игру с бельгийцами.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки