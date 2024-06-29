Дмитрий Тяпушкин: за Сафонова «Зениту» пришлось бы платить сумасшедшие деньги

Бывший вратарь «Спартака», ЦСКА и «Динамо» Дмитрий Тяпушкин высказался о позиции голкипера в питерском «Зените».

«Лидер российского футбола почти всегда ассоциируется с сильными вратарями. Если это «Спартак», на ум приходят фамилии Дасаева, Черчесова. Это были игроки национальной команды, которые и в клубе занимали ведущие позиции. Мне кажется, так и должно быть. Чтобы у лидера нашего футбола и вратарь был российский, соответствующий уровню этого клуба. Другое дело, что сейчас просто так из одной команды в другую не перейдёшь. За того же Матвея Сафонова «Зениту» пришлось бы платить сумасшедшие деньги — за вратаря, наверное, столько не дают. В этом проблема есть», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Этим летом «Зенит» подписал вратаря «Балтики» Евгения Латышонка. Сумма трансфера составила € 300 тысяч. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

Полностью интервью с Дмитрием Тяпушкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Самые титулованные футбольные клубы России