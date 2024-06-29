ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-голкипер «Спартака» Тяпушкин: у нас за тренера вратарей был Черенков

Экс-голкипер «Спартака» Тяпушкин: у нас за тренера вратарей был Черенков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин рассказал, что в золотой команде красно-белых не было тренера вратарей.

— Правда, что даже в этом золотом «Спартаке» не было тренера вратарей?
— Не было. С нами больше занимался Фёдор Фёдорович Черенков. Ну как занимался — он мог нас разминать, какие-то удары наносил. Бывало, в тренировке мяч пропустишь, и тут Фёдорович подходит: «Слушай, а чего ты такую позицию занял?» Начинаю объяснять. А он со стороны нападающего подсказывает: «Поверь мне, с этой позиции он в тот угол никак не пробьёт. Поэтому тебе лучше стоять здесь». Когда я следовал его советам, и это проходило — естественно, отпечатывалось в памяти. Мы и после тренировок часто общались. Добрый, прекрасный человек. И футболист был великий — не знаю, будут ли ещё такие у нас в России, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Дмитрием Тяпушкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тяпушкин: в «Спартаке» 1990-х не было легионеров, а в «Зените» сейчас бразильцы правят бал

Самые титулованные футбольные клубы России

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android