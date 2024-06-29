Экс-голкипер «Спартака» Тяпушкин: у нас за тренера вратарей был Черенков

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Тяпушкин рассказал, что в золотой команде красно-белых не было тренера вратарей.

— Правда, что даже в этом золотом «Спартаке» не было тренера вратарей?

— Не было. С нами больше занимался Фёдор Фёдорович Черенков. Ну как занимался — он мог нас разминать, какие-то удары наносил. Бывало, в тренировке мяч пропустишь, и тут Фёдорович подходит: «Слушай, а чего ты такую позицию занял?» Начинаю объяснять. А он со стороны нападающего подсказывает: «Поверь мне, с этой позиции он в тот угол никак не пробьёт. Поэтому тебе лучше стоять здесь». Когда я следовал его советам, и это проходило — естественно, отпечатывалось в памяти. Мы и после тренировок часто общались. Добрый, прекрасный человек. И футболист был великий — не знаю, будут ли ещё такие у нас в России, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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