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Дарвин Нуньес повторил рекорд сборной Уругвая почти столетней давности

Дарвин Нуньес повторил рекорд сборной Уругвая почти столетней давности
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Вчера, 28 июня, сборная Уругвая разгромила сборную Боливии во 2-м матче группового этапа Кубка Америки – 2024. Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 5:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа C. 2-й тур
28 июня 2024, пятница. 04:00 МСК
Уругвай
Окончен
5 : 0
Боливия
1:0 Пельистри – 8'     2:0 Нуньес – 21'     3:0 Араухо Вильчес – 77'     4:0 Вальверде – 81'     5:0 Бентанкур – 89'    

Нападающий Дарвин Нуньес отметился в матче забитым мячом и продлил голевую серию до семи игр. Таким образом, 25-летний футболист повторил рекорд легендарного нападающего сборной Уругвая Эктора Скароне, который также забивал в семи матчах подряд (с августа 1927 по июнь 1928 года).

Нуньес дебютировал за национальную команду в октябре 2019 года. На счету нападающего 13 мячей в 25 матчах за сборную.

После двух матчей на Копе-2024 Уругвай лидирует в группе С с шестью очками, опережая сборные США (3 очка), Панамы (3 очка) и Боливии (0 очков).

Таким образом, команда под руководством главного тренера Марсело Бьелсы обеспечила себе досрочный выход из группы. В плей-офф Уругвай сыграет с первым или вторым местом группы D.

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