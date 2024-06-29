Винисиус недоволен качеством судейства и полей на Кубке Америки — 2024

Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор подверг критике качество судейства и полей на Кубке Америки — 2024 после матча 2-го тура этого турнира с Парагваем (1:4).

«Кубок Америки всегда осложняется качеством полей и судей, которые всегда настроены против нас [сборной Бразилии]. Однако мы должны оставаться стойкими. То, как к нам относится КОНМЕБОЛ (конфедерация, управляющая футболом в Южной Америке. — Прим. «Чемпионата»), это с трудом поддаётся объяснению», — приводит слова Винисиуса Marca.

Напомним, в матче с Парагваем Винисиус оформил дубль. Также голами отметились Савио и Лукас Пакета. Единственный гол за Парагвай забил защитник Омар Альдерете.

После двух матчей Бразилия занимает второе место с четырьмя очками в группе D с Колумбией (6 очков), Коста-Рикой (1 очко) и Парагваем (0 очков).

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