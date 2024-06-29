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Коутиньо вернётся в «Васко да Гама» — Фабрицио Романо

Коутиньо вернётся в «Васко да Гама» — Фабрицио Романо
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Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Васко да Гама», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, Коутиньо согласовал контракт с бразильской командой и ждёт полного расторжения контракта с «Астон Виллой». В самом английском клубе дали отмашку на уход игрока из команды.

32-летний Коутиньо является воспитанником «Васко да Гама». На протяжении карьеры бразилец выступал за такие клубы, как «Интер», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария». За эти годы полузащитник суммарно выиграл с разными командами 11 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и Копа Америка.

Минувший сезон Коутиньо провёл в аренде в катарском «Аль-Духаиле». Он успел отыграть за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.

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