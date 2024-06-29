Бывший вратарь сборной Украины Тяпушкин: 30 лет там уже не был

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Украины Дмитрий Тяпушкин рассказал, что давно не посещал эту страну.

— Толстых решил и квартирный, и паспортный вопрос?

— Да. Как-то раз Сан Саныч приехал на базу и спросил: «А почему у тебя украинское гражданство — ты же русский?» Я обрисовал ситуацию, и он предложил: «Давай вернём всё на свои места». Не знаю, какая помощь была с его стороны, а я просто съездил в МИД России и подал заявление с пакетом документов. После проверки всех данных мне выдали российский паспорт. А тот, старый советский, где-то до сих пор лежит дома.

— На Украине впоследствии часто бывали?

— По-моему, после 1994 года больше ни разу и не был. А после событий последних лет и связи потерялись с ребятами, с кем созванивались раньше. До 2022 года на сборах нормально встречались, общались — без проблем. Сейчас даже не представляю, как это будет или должно выглядеть, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.