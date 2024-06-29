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Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА назвал главное открытие РПЛ среди вратарей

Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА назвал главное открытие РПЛ среди вратарей
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Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин назвал главное открытие минувшего сезона РПЛ среди голкиперов.

«Прекрасный сезон провёл Латышонок в «Балтике». Очень хороший, ровный. Хотя, если мне память не изменяет, был момент, когда у него что-то случилось с коленом. Но он очень быстро пришёл в себя и продолжил играть. Молодец, это очень хорошее качество.

В «Зените» всё будет зависеть от него. Понятно, что ему, как и Матвею в Париже, нужна будет адаптация, понимание. Психологический фон для вратаря особенно важен. Нужно чётко понимать, для чего ты приходишь и чего хочешь добиться. В «Зените» прекрасный тренерский штаб, мудрый Михаил Юрьевич Бирюков — что ещё нужно? Работай, доказывай, выручай, добывай очки для команды — всё просто. Ничего нового не придумано ещё»,— сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В минувшем сезоне Латышонок принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в восьми из которых он отыграл «на ноль».

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