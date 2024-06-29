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Дмитрий Тяпушкин: в равной степени переживаю за «Спартак», ЦСКА и «Динамо»

Дмитрий Тяпушкин: в равной степени переживаю за «Спартак», ЦСКА и «Динамо»
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Бывший вратарь «Спартака» и московского «Динамо» Дмитрий Тяпушкин рассказал, за какую из этих команд он переживает больше в РПЛ.

«Может, для болельщика это прозвучит непонятно, но переживаю за все три команды. В этих клубах я получил большой опыт и с каждой командой пережил что-то новое. Всякий раз это был новый вызов, приходилось доказывать свою состоятельность, и всегда это было интересно.

«Спартак» — это «Спартак»: титулы, Лига чемпионов, Олег Иванович Романцев. ЦСКА — это попытка Александра Фёдоровича Тарханова сделать из молодёжи приличную команду. Тоже было много интересного и полезного. А в «Динамо» я по итогам сезона-1997 получил приз журнала «Огонёк» лучшему вратарю года. В этом же клубе я узнал, что такое тренер вратарей. Раньше же такой должности не было в наших командах. Николай Павлович Гонтарь стал одним из главных моих учителей в профессии», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Тяпушкин выступал за «Спартак» с 1994 по 1995 год, а за московское «Динамо» — в период с 1997 по 1998 год.

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