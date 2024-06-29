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Бывший тренер вратарей ЦСКА рассказал, чем его удивлял Акинфеев

Бывший тренер вратарей ЦСКА рассказал, чем его удивлял Акинфеев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Тяпушкин рассказал об опыте работы с голкипером красно-синих Игорем Акинфеевым.

— В середине 2000-х вы несколько месяцев подменяли Вячеслава Чанова в штабе ЦСКА. Понимали, глядя на Акинфеева, что растёт феномен?
— Да, конечно, он уже тогда был одним из лидеров ЦСКА. Игорь в 16 лет появился в основе и с годами у него мастерство только накапливалось. Когда Вячеслав Викторович получил небольшую травму, Валерий Георгиевич Газзаев взял меня в первую команду, и мы с Игорем работали. Понятно, что я пришёл в клуб с какими-то своими взглядами, но смысл было что-то менять в первой команде? Что Викторыч делал, то мы и продолжили. Может, только одно-два упражнения добавил после обсуждения с Игорем. Основное направление как было, так и осталось чановским. Здесь всё было просто. И с Игорем работалось легко. Мы прекрасно поладили, без проблем.

— В чём его уникальность?
— Долго перечислять. Если вкратце, это вратарь до мозга костей. Преданный своему делу. Профессионализм — от и до. Наверное, всё это вкупе и сделало того Акинфеева, каким его все знают. Просто один момент: мы, тренеры, собирались на базе раньше ребят. Приезжаю за час до тренировки — машина Акинфеева уже стоит. Спросил на охране: «А Игорь где?» — «Давно приехал, взял ключи и пошёл в тренажёрный зал». Значит, что-то ему нужно было сделать. Он приехал, спокойно подготовил себя и выходил на тренировку практически готовым — даже разминать не надо. В этом моменте весь Акинфеев. С таким человеком работать одно удовольствие, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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