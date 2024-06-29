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Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин объяснил участившиеся вратарские ошибки в РПЛ

Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин объяснил участившиеся вратарские ошибки в РПЛ
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Бывший вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин рассказал, чем могут быть обусловлены участившиеся ошибки голкиперов в РПЛ.

«Чтобы через пас выходить в атаку, вратарь должен быть должным образом оснащён технически. Эти вещи должны многократно проговариваться и прорабатываться на тренировках: на теоретических занятиях и на поле. Всё в общекомандных действиях должно быть готово и всем понятно. Тенденция началась с Нойера. Несколько раз смотрел одни и те же моменты. Допустим, с правого фланга к нему приходит мяч. Нойер ловит его и смотрит только в одну сторону — потому что знает: там есть игрок. Если этот игрок туда не прибежит, его завтра в составе не будет. Это всё должно аккумулироваться на тренировочных занятиях», — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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