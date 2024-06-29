ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Дания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Дании — о матче 1/8 финала с Германией: мы дадим бой хозяевам турнира

Тренер сборной Дании — о матче 1/8 финала с Германией: мы дадим бой хозяевам турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Германией, который состоится сегодня, 29 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важно верить в себя и в свои силы. В последние годы мы провели много матчей с сильными соперниками. И мы всегда старались не уступать, так что наш дух закалён.

Мы максимально сосредоточены и ждём не дождёмся начала игры. Позади матчи в тяжёлой группе, и мы готовы к следующему вызову. Для нас наступает очень важный момент, и мы дадим бой хозяевам турнира», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Германия — Дания пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Главный тренер сборной Дании Юльманн объяснил причины ничьей в матче ЧЕ со Словенией
Тренер сборной Дании сообщил, что у Эриксена проблемы со здоровьем перед игрой с Германией
Материалы по теме
Ремейк финала-1992! Германия и Дания встретятся в плей-офф Евро-2024! LIVE
Live
Ремейк финала-1992! Германия и Дания встретятся в плей-офф Евро-2024! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android