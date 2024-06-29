Тренер сборной Дании — о матче 1/8 финала с Германией: мы дадим бой хозяевам турнира

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 с Германией, который состоится сегодня, 29 июня.

«Важно верить в себя и в свои силы. В последние годы мы провели много матчей с сильными соперниками. И мы всегда старались не уступать, так что наш дух закалён.

Мы максимально сосредоточены и ждём не дождёмся начала игры. Позади матчи в тяжёлой группе, и мы готовы к следующему вызову. Для нас наступает очень важный момент, и мы дадим бой хозяевам турнира», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Германия — Дания пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.