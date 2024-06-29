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Экс-вратарь «Спартака»: ребята с западной Украины ко мне, русскому, нормально относились

Экс-вратарь «Спартака»: ребята с западной Украины ко мне, русскому, нормально относились
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Бывший вратарь московского «Спартака», а также «Нивы» Дмитрий Тяпушкин вспомнил период своих выступлений за этот украинский клуб.

— В «Ниве» я был единственный русский, все остальные ребята — с западной Украины. С приходом Леонида Иосифовича Буряка из киевского «Динамо» парни подъехали — Владик Тернавский, Вова Лобас. Ко мне относились абсолютно нормально. Не помню, чтобы на языковой или национальной почве возникали разногласия. Вместе ходили, работали, тренировались и играли.

— Вы правда выучили украинский язык?
— Да, разговариваю по-украински спокойно. Сейчас, может, чуть подрастерял — практики давно не было. Учил язык без преподавателей и самоучителей — в повседневном общении. Русский похож на украинский, но в Тернополе язык более специфический — много заимствований. Но к нему тоже привыкаешь быстро. Уже через год я спокойно разговаривал в такси на украинском языке, и никто даже не подозревал, что я из России. С близкими друзьями, которых там обрёл, тоже общался по-украински, вообще без проблем, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Тяпушкин играл в составе «Нивы» с 1991 по 1994 год.

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