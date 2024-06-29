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Тренер сборной Швейцарии Якин: рады сразиться с Италией, мы хотим удивить её

Тренер сборной Швейцарии Якин: рады сразиться с Италией, мы хотим удивить её
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас было время, чтобы потренировать пенальти. Каждый имел возможность исполнить 11-метровые, и мы сделали для себя кое-какие пометки. Но, конечно, это не то же самое, что бить пенальти в стрессовой ситуации, находясь под давлением. У нас есть опыт послематчевых пенальти на прошлых турнирах, но мы надеемся, что игра завершится ещё в игровое время. Завершится нашей победой.

Мы усердно работали, чтобы оказаться здесь. Из года в год мы проводили интереснейшие матчи. Мы будем рады сразиться с Италией. Думаю, у нас с ней будет открытый футбол. Не хочу отвечать на вопрос, кто тут фаворит. Мы знаем их тактику, их темперамент, в курсе их мастерства. Это будет особенный матч.

Италия — родина тактического футбола, и мне действительно нравится, что они делают. Они обороняются как команда, как одно целое. Мы готовимся ко всем возможным поворотам, но в итоге для нас главное придерживаться моего плана, моей футбольной системы. Мы хотим контролировать то, что делает соперник, и в конце концов удивить его», — приводит слова Якина официальный сайт УЕФА.

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Швейцарии и Италии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). Встреча начнётся в 19:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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