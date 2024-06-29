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«Желько был мозгом команды». Фирмино высказался о Буваче в «Ливерпуле»

«Желько был мозгом команды». Фирмино высказался о Буваче в «Ливерпуле»
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Бывший футболист «Ливерпуля» и игрок «Аль-Ахли» Роберто Фирмино высказался об уходе заместителя генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувача из стана мерсисайдцев.

«Босс считал себя сердцем тренерского штаба, Пит (Кравиц. — Прим. «Чемпионата») был его глазами, а Желько — мозгом. Правая рука Клоппа, Желько был тем, кто активно участвовал в тренировках, руководил ими, всё организовывал. Его уход в 2018 году был немного странным для всех нас; никто не понимал, что произошло. По сей день мы ничего не знаем о Желько, ничего не слышали. В то время ходили слухи, что у них возникли разногласия из-за какого-то подписания контракта. Честно говоря, я никогда не спрашивал босса об этом», — пишет Фирмино в автобиографии.

Напомним, о продлении контракта с Бувачем московский клуб объявил 1 марта 2024 года.

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