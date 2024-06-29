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Лунин не продлит контракт с мадридским «Реалом» — Marca

Лунин не продлит контракт с мадридским «Реалом» — Marca
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25-летний вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял решение не продлевать контракт со «сливочными», заканчивающийся летом 2025 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в «Реале» понимали, что украинский вратарь хочет сменить команду ещё после финала Лиги чемпионов, в котором он не принял участия. При этом мадридский клуб изъявляет желание, чтобы Лунин не покидал команду до конца срока своего контракта.

Напомним, в минувшем сезоне Лунин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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