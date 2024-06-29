Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин привёл в пример Максименко Черчесова

Бывший вратарь «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался о качестве вратарской линии красно-белых.

— Вы понимаете, зачем «Спартак» снова ищет вратаря?

— Есть масса разных причин. Саша Селихов — прекрасный, надёжный вратарь. И отличные игры он выдавал, и целые отрезки — вопросов нет. Но травмы мешают. Восстановиться и снова показывать тот же уровень — очень сложно. Максименко набрался опыта и пришёл к вызову в сборную России. И качеством игры он это заслужил. Молодец, прекрасно! Все всегда ищут усиления позиции, причём не только вратарской — любой. Но в данном случае я не вижу у «Спартака» проблемы с этим.

— Не создаёт лишней нервозности ситуация, когда вратарь, поймав игру, узнаёт, что ему ищут конкурента?

— Это всё зависит от психологического состояния. Максименко сейчас пришёл к тому, что он первый номер «Спартака», вызывается в сборную, играет. Что тут может выбить из колеи? Ну приехал ещё один вратарь — и что? Никогда не забуду, как Саламыч (Черчесов. — Прим. «Чемпионата») реагировал на такие ситуации в «Спартаке». Когда на смотрины приезжал очередной вратарь, ребята нас подкалывали: «Конкурентов вам подвезли». Ответ Черчесова был: «Пускай привозят — в дубле места хватит всем». В основном составе выходит только один вратарь. И он должен быть внутренне готовым к тому, чтобы постоянно отстаивать своё место, — сказал Тяпушкин корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.