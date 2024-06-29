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Представлена символическая сборная лучших молодых игроков Евро-2024

Представлена символическая сборная лучших молодых игроков Евро-2024
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Интернет-портал Whoscored представил символическую сборную молодых игроков до 23 лет, участвовавших в групповом этапе чемпионата Европы — 2024 в Германии. Сборная включает в себя трёх игроков национальной команды Грузии, двух футболистов Испании, а также по одному игроку Нидерландов, Сербии, Италии, Португалии, Англии и Германии.

Фото: WHOSCORED

Полностью символическая сборная лучших молодых игроков группового этапа Евро-2024 выглядит следующим образом:

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия, 7,75).

Защитники: Лютсхарел Гертрейда (Нидерланды, 6,23), Страхиня Павлович (Сербия, 7,12), Риккардо Калафьори (Италия, 6,89), Нуну Мендеш (Португалия, 7,15).

Полузащитники: Джуд Беллингем (Англия, 7,18), Педри (Испания, 7,11), Джамал Мусиала (Германия, 7,77), Нико Уильямс (Испания, 7.24).

Нападающие: Жорж Микаутадзе (Грузия, 7,42), Хвича Кварацхелия (Грузия, 7,15).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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