Карвахаль считает, что он является лучшим правым защитником в мире

Правый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в мире на своей позиции.

«Если оценивать минувший сезон, то думаю, что да. Я предпочитаю считать так ради собственной уверенности. Это был хороший год. Мы выиграли Лигу чемпионов, я даже забил. Выиграли Ла Лигу, а теперь хотим пройти со сборной Испании как можно дальше на чемпионате Европы», — приводит слова Карвахаля Marca со ссылкой на SER.

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Напомним, в минувшем сезоне Карвахаль принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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