Тренер Германии Нагельсман — о групповом этапе на Евро: мы справлялись во всех ситуациях

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о прошедшем групповом этапе чемпионата Европы перед матчем с Данией в 1/8 финала.

«Групповой этап был для нас очень интересным, потому что первая игра прошла лучше, чем мы ожидали, затем у нас была сложная игра с Венгрией, а в матче со Швейцарией мы изо всех сил старались сравнять счёт. Так что мы справлялись во всех ситуациях. Важно научиться выходить из трудных обстоятельств», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии завершила групповой этап турнира в квартете A. Немцы набрали семь очков и возглавили свою группу, в которой им противостояли Швейцария, Венгрия и Шотландия.

Напомним, матч с Данией пройдёт сегодня, 29 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.