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Игроки «Сити» чаще всех становились лучшими по итогам матча на групповом этапе Евро-2024

Игроки «Сити» чаще всех становились лучшими по итогам матча на групповом этапе Евро-2024
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Футболисты, выступающие в составе английского «Манчестер Сити», чаще других признавались лучшими игроками матча по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2024. Игроки «горожан» получили этот приз четыре раза.

Дважды лучшим игроком матча признавался атакующий полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, по разу данный приз получили крайний нападающий португальской национальной команды Бернарду Силва и центральный защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи.

Трижды лучшими игроками матча признавались футболисты мадридского «Реала», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед».

Футболисты «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», леверкузенского «Байера» и «Аль-Иттихада» получили приз лучшему игроку матча дважды.

Турнирная таблица Евро-2024
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