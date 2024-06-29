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Семшов: думаю, на Евро-2024 чемпионом станет сборная Франции

Семшов: думаю, на Евро-2024 чемпионом станет сборная Франции
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что на чемпионате Европы — 2024 победителем станет национальная команда Франции.

«По сетке видно, что в одной половине достаточно сильные соперники: Испания, Германия, Франция, Португалия, а в другой — равные. В одной половине сетки может Англия выйти в финал, посоревновавшись с итальянцами. А в другой половине Франция выйдет в финал. Считаю, что Франция станет чемпионом», — сказал Семшов в эфире «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в понедельник, 1 июля, состоится матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Франции и Бельгии. Команды сыграют на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф, Германия). Матч начнётся в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция стартовала в группе D вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей. После трёх сыгранных туров сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место в турнирной таблице группы D.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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