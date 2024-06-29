Игрок Испании Ле Норман высказался о влиянии критики болельщиков на футболистов

Защитник сборной Испании Робен Ле Норман высказался о том, как критика болельщиков влияет на игроков.

«Я не уделяю много внимания критике. Я более внимателен к тому, что мне говорят тренер или персонал. Пытаюсь уйти от этого. Я понял, что не смогу убедить всех и что единственное, что может навредить, — это критика. Вы можете подумать, что те, кто критикует вас, не разбираются в футболе, но если они говорят вам, что вы плохой, это больно, потому что мы тоже люди. Я отошёл от этого на значительное расстояние и сосредоточен на поле и ни на чём другом. Так мне живётся лучше лучше», — приводит слова Ле Нормана интернет-издание RMC Sport.

Напомним, по итогам группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала девять очков и заняла первое место в квартете В. На стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 «Фурия Роха» встретится с Грузией. Игра состоится 30 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.